Explosie en brand in gaspijpleiding tussen Litouwen en Letland

Een gaspijpleiding tussen Litouwen en Letland is in brand gevlogen na een explosie, meldt de Litouwse gasvervoermaatschappij Amber Grid.

De Litouwse publieke tv-zender LRT heeft beelden van de brand in de pijp in het district Panevezys in het noorden van Litouwen. De vlammen bereiken hoogtes van wel vijftig meter en zijn in de wijde omgeving te zien.

De brandweer houdt de brand in de gaten, maar is niet aan het blussen omdat er nog steeds gas uit de leiding stroomt. "Elke poging om nu het vuur te blussen is zinloos, het zou zonde van het water zijn", zegt een woordvoerder. Amber Grid onderzoekt hoe de explosie heeft kunnen gebeuren.

Mogelijk moeten er mensen worden geëvacueerd, de politie treft daarvoor voorbereidingen.