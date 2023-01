Explosie en brand beschadigt gaspijpleiding tussen Litouwen en Letland

Een gaspijpleiding tussen Litouwen en Letland is in brand gevlogen na een explosie, meldt de Litouwse gasvervoermaatschappij Amber Grid. De Litouwse publieke tv-zender LRT heeft beelden van de brand in de pijp in het district Panevezys in het noorden van Litouwen.

De gastoevoer door de pijpleiding werd afgesloten en inmiddels is het vuur uit. De vlammen bereikten hoogtes van wel vijftig meter en waren in de wijde omgeving te zien.

De brandweer hield de brand in de gaten, maar heeft niet geblust zolang er nog gas uit de leiding stroomde. "Elke poging om nu het vuur te blussen is zinloos, het zou zonde van het water zijn", zei een woordvoerder.

Amber Grid onderzoekt hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, maar het bedrijf denkt vooralsnog niet aan een aanslag. Desalniettemin worden alle opties opengehouden

De klap en de brand heeft een van de twee parallel lopende pijpleidingen beschadigd. Amber Grid gaat de komende uren weer gas door de andere pijp laten stromen. Klanten zouden er niets van hoeven merken.

Litouwen grenst in het oosten aan Belarus en ligt aan de andere kant aan de Oostzee. Daar werd vorig jaar de Nord Stream pijpleiding tussen Rusland en Duitsland vernield.