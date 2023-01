Handballers keren na 62 jaar terug op WK met klinkende zege op Argentinië

De Nederlandse handballers zijn het WK in Polen en Zweden uitstekend begonnen met een klinkende zege op Argentinië. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson won in Krakau met 29-19.

Het was de eerste wedstrijd voor Nederland op een WK sinds 1961.

Keeper Ravensbergen cruciaal

Oranje, dat in de play-offs voor het WK verloor van Portugal, maar een wildcard kreeg voor het toernooi, begon uitstekend. Al vanaf het eerste fluitsignaal had Oranje de dekking goed op orde en was het ook scorend uitstekend bezig. Daarnaast bleek keeper Bart Ravensbergen met een paar reddingen cruciaal voor de sterke start van Nederland.

Ravensbergen stopte een paar lastige schoten en aanvoerder Bobby Schagen trof kort achter elkaar drie keer doel. Oranje sloeg met 13-7 een comfortabel gat, maar de Argentijnen vochten zich knap terug tot 14-11 bij rust.