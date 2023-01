Onzorgvuldig handelende oncoloog krijgt berisping en vijf waarschuwingen

Een voormalig internist-oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen heeft een berisping en vijf waarschuwingen gekregen omdat ze onzorgvuldig handelde bij de behandeling van kankerpatiënten.

Een oud-patiënt en elf nabestaanden dienden apart van elkaar klachten in tegen de vrouw. Het Regionaal Tuchtcollege achtte de klachten in zeven zaken gedeeltelijk gegrond.

De arts kreeg een berisping omdat ze meerdere patiënten een mogelijk genezende behandeling heeft onthouden, en een onjuiste aantekening heeft gemaakt in een medisch dossier. De vijf waarschuwingen kreeg ze omdat ze onder andere geen weefselonderzoek liet doen om darmkanker te bevestigen.

Ook gaf ze te weinig aandacht aan de calciumwaarde van een patiënt en was ze korte tijd niet als arts geregistreerd. Verder kreeg de vrouw een waarschuwing omdat ze te vaak een afwachtend beleid voerde.

Daarnaast had ze zo'n 10.000 ongelezen berichten in het interne berichtensysteem van het ziekenhuis, waardoor ze soms een verouderde scan van bijvoorbeeld een tumor voor zich had, schrijft Omroep Gelderland.

Geen patroon

Ondanks de twaalf tuchtklachten vindt het Regionaal Tuchtcollege niet dat de vrouw een risico vormt voor de individuele gezondheidszorg. Er is volgens het college geen sprake van een patroon van "zodanig aan de internist te wijten ernstig onzorgvuldig handelen", dus mag de vrouw haar beroep blijven uitoefenen.

De arts heeft verder niet eerder tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd gekregen en ze is beoordeeld naar wat zij wist of moest weten. "Wetenschap achteraf hoe in iedere zaak de ziekte van de patiënt verlopen is, laat het college buiten beschouwing omdat de internist die wetenschap op het moment van handelen ook niet had", aldus het college.

Onbevredigend

Nabestaande Jeroen Geertsen noemt de uitspraak onbevredigend. Zijn vader stond onder behandeling van de arts en klaagde dat hij moe was, maar dat hoorde volgens de oncoloog bij zijn ziektebeeld, meldt de regionale omroep. Later bleek dat hij sterk verhoogde calciumwaardes in zijn bloed had, waardoor hij aan het uitdrogen was.

De vrouw werd door het Radboudumc in augustus 2019 op non-actief gesteld. Het ziekenhuis wilde haar ook ontslaan, maar dat werd door de kantonrechter en later ook door het gerechtshof afgewezen omdat er onvoldoende aanwijzingen waren voor verwijtbaar handelen. Inmiddels is de arts niet meer werkzaam bij het ziekenhuis.