Fris Juventus schenkt debuterend coach Pirlo ruime zege

Andrea Pirlo heeft zijn debuut als hoofdtrainer gevierd met een probleemloze zege op Sampdoria (3-0). De 41-jarige trainer zag hoe 'zijn' Juventus overtuigend de jacht op de tiende Italiaanse landstitel in successie opende.

Nooit eerder was een club zo dominant in de Serie A als Juventus de voorbije jaren. Een reeks die begon toen Pirlo zelf nog het spel verdeelde in Turijn, van 2011 tot en met 2015

Met de onverwoestbare verdedigers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci speelde Pirlo nog vier jaar samen bij Juventus. En ze staan er vandaag de dag nog steeds. Bonucci scoorde zelfs tegen Sampdoria, door uit een rebound de tweede treffer op het bord te zetten.

Ronaldo

De trainer Pirlo is geïnspireerd door onder anderen Louis van Gaal en Johan Cruijff. Juventus oogde fris en kende met Dejan Kulusevski een scorende debutant, die in de openingsfase de verre hoek vond nadat Cristiano Ronaldo zich had vastgelopen.