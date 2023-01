Zorgen bij PSV nu ook Madueke dreigt te vertrekken naar Premier League

De winterse transferperiode levert PSV steeds grotere kopzorgen op. De Eindhovenaren raakten sterspeler Cody Gakpo al kwijt aan Liverpool en krijgen nu ook te maken met concrete buitenlandse interesse in Noni Madueke. Dat nieuws werd vrijdagmiddag gebracht door het Eindhovens Dagblad. Chelsea zou serieuze belangstelling hebben in de vleugelaanvaller, voor wie PSV zo'n 45 miljoen euro zou verlangen. Trainer Van Nistelrooij bevestigde vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Fortuna Sittard dat er interesse is in Madueke. "Het is wel zorgelijk. We moeten kijken of we hem kunnen behouden. Daar hoop ik heel erg op."

PSV zet naar verluidt in eerste instantie in op zo'n 45 miljoen euro als Chelsea wil doorpakken voor Madueke. Afwachten of dit gaat lukken. Er lijkt wel wat onderhandelingsruimte, is mijn interpretatie. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 13, 2023

Van Nistelrooij: "Ik heb al wel geroepen dat er niemand meer weg mag, maar je weet ook dat de omstandigheden kunnen veranderen. Als er clubs met een bepaalde portemonnee komen en de speler voor zijn gevoel geen nee kan zeggen, dan moet je zaken gaan afwegen." Madueke (20), geboren in het Engelse Barnet, werd door PSV op jonge leeftijd weggeplukt uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en is Engels jeugdinternational. Hij speelde 79 wedstrijden in het eerste van PSV en scoorde daarin 20 keer. Opties in de voorhoede Een vertrek van Madueke zou PSV financieel lucht geven, maar sportief zou het een flinke klap zijn voor de huidige nummer drie van de eredivisie. Voor Gakpo, die PSV 50 miljoen euro opleverde, is nog geen vervanger in huis gehaald. Van Nistelrooij heeft meerdere opties in de voorhoede, maar die spelers zijn (nog) niet van hetzelfde niveau als Gakpo en Madueke. Na het vertrek van Gakpo kreeg Anwar El Ghazi twee keer een basisplaats. Verder beschikt Van Nistelrooij nog over de jonge Johan Bakayako, Yorbe Vertessen, Sávio en Ismail Saibari. Ook middenvelder Xavi Simons heeft minuten als buitenspeler gemaakt.