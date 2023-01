Russen pleiten kunstschaatsster Valijeva vrij in geruchtmakende dopingzaak

Het Russische antidopingbureau RUSADA stelt dat kunstschaatsster Kamila Valijeva geen blaam treft in de geruchtmakende dopingzaak tijdens de Olympische Winterspelen van vorig jaar in Peking.

De Russin, destijds 15 jaar, won in China goud in de landenwedstrijd. Kort daarna werd bekend dat ze twee maanden voor de Winterspelen positief was getest op trimetazidine. Valijeva mocht wel aan de individuele wedstrijd deelnemen, maar de favoriete werd daarin slechts vierde.

Het RUSADA stelt dat Valijeva weliswaar in overtreding was, maar dat die fout of nalatigheid haar niet aangerekend kan worden. Het wereldantidopingbureau WADA zegt "bezorgd" te zijn over de bevindingen van Rusada en overweegt hoger beroep aan te tekenen bij het internationale sporttribunaal CAS.