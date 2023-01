Geen schaakmat zonder muismat, ook bij Tata Steel is computer nooit ver weg

De schaakwereld is in shock als Deep Blue de grote Kasparov verslaat. De schaakcomputer was er toen al even, maar de eerste versies waren zwak. Nooit was een machine sterker dan de mens, tot Deep Blue. De computer zou de sport niet gauw meer verlaten, zoveel was de kenners wel duidelijk.

Kasparov voelt "iets nieuws, iets verontrustends" als hij in 1997 tegenover Deep Blue, een door IBM ontwikkeld schaakprogramma, plaatsneemt. "Alsof je voor het eerst in een zelfrijdende auto zit", schrijft de Rus in 2017 in zijn boek Deep Thinking, over de invloed van kunstmatige intelligentie op het schaken.

De moderne grootmeesters, ook zij die zaterdagmiddag beginnen aan het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, kunnen ruim drie decennia later eigenlijk niet meer zonder de technologie. De schaakcomputer, ook wel engine, evolueerde in al die jaren van een beangstigende vijand in een behulpzame vriend. Soms iets te behulpzaam.

"Heel wat mensen verzetten zich destijds tegen de invloed van de computer. Er was een zekere vijandigheid", vertelt Dirk Jan ten Geuzendam, hoofdredacteur van schaaktijdschrift New In Chess. "Het had ook met geknakte ego's te maken. Op een gegeven moment kreeg je computers die alleen maar wonnen."

"Ik gebruik nog wel boeken. Maar ook heel veel de computer", zegt Roebers over haar voorbereiding. "Schaakengines zijn nuttig bij het voorbereiden van een partij." Bij de analyse van een opening bijvoorbeeld. Of het uitpluizen van een originele reeks zetten. "In een bepaalde stelling kun je de engine laten rekenen en kun je erachter komen dat een bepaalde zet niet goed is."

"Tegenwoordig is een schaakleven zonder computer niet meer voor te stellen", legt Eline Roebers uit. In Wijk aan Zee schaakt de 17-jarige Nederlandse in het Challengers-toernooi, de B-groep, een niveau onder het speelschema waar grote namen als Magnus Carlsen meedoen.

Het zou nog wel even duren voordat een computer een grootmeester zou verslaan, maar toen het eind jaren negentig al zo ver kwam, was dat - zacht gezegd - wennen. Ook voor Kasparov. Toch was de Rus een van de eerste grootmeesters die de digitale nieuweling accepteerden.

Een grootmeester neusde door de boeken, op zoek naar een originele zet waarmee de tegenstander kon worden verrast. Van het internet of een muisklik had nog nooit iemand gehoord.

Tijdens het veertien ronden tellende Tata-toernooi duiken de grootmeesters na een speelronde, in de rust van hun hotelkamer, in de schaakengines om te kijken waar het goed of fout ging in hun partij. Roebers: "De engine heeft zo in de gaten of er een gat zit in de variant die je hebt uitgerekend achter het bord."

Computer zegt: prima

Ten Geuzendam ziet een belangrijke verandering sinds de opkomst van de computer: een vervlakking van speelstijlen. "Vroeger hadden spelers meer een eigen stijl. Echte verdedigers of aanvallers, creatieve en solide spelers."

"Maar omdat ze met zo'n engine werken, zitten veel grootmeesters vaak naar dezelfde dingen te kijken. Je bent niet meer zo zeer afhankelijk van stijl, want je voelt je gedekt door de computer. Vroeger zou je denken: dit is te gevaarlijk. Nu weet je dat het wel meevalt." Want de computer zegt: prima.