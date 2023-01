Verdachte in zaak Peter R. de Vries vroeg broer om foto's van rechters

Krystian M., een van de verdachten in de zaak Peter R. de Vries, heeft zijn broer gevraagd om foto's en namen van de rechters en griffiers in de zaak van de moord op Peter R. de Vries. Het OM bevestigt berichten daarover van Nu.nl en de Volkskrant maar zegt dat geen van de rechters of andere functionarissen gevaar heeft gelopen.

Nu.nl heeft een tapgesprek tussen de 27-jarige Krystian en zijn broer Maciek ingezien. In dat gesprek vraagt Krystian zijn jongere broer om screenshots te maken van de gegevens van de rechters en de griffier van elke zitting. Ook moet hij omcirkelen wie de voorzitter van de rechtbank is, zo noteert een agent die het gesprek heeft uitgewerkt.

Maciek antwoordt dat hij al drie foto's heeft in "de zaak van de zwarte". Mogelijk wordt hier gehint op de huidskleur van Delano G., die ervan wordt verdacht dat hij De Vries in juli 2021neerschoot.

De Volkskrant meldt dat het Openbaar Ministerie vermoedt dat Krystian M. de zaken op 'bovennatuurlijke wijze' wilde beïnvloeden met behulp van voodoo. De krant beschikt over een interne mail van het OM waarin daarop wordt gezinspeeld.

Tegen de NOS zegt het OM dat er meer gesprekken zijn geweest tussen beide broers M. Naar aanleiding van die gesprekken heeft het OM een risico-inschatting gemaakt. De conclusie daarvan was dat er geen sprake was van een concrete dreiging tegen de genoemde personen of functionarissen.