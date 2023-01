Extinction Rebellion-leden krijgen taakstraf vanwege plannen A12-blokkade

Vier klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 45 uur vanwege het voorbereiden van een protest op de A12. Het viertal zou op 13 oktober onder meer de Utrechtsebaan in Den Haag zijn opgereden met als doel om die te bezetten, wat die dag uiteindelijk niet gebeurde.

Volgens de rechtbank had de actie kunnen leiden tot een verkeersinfarct in de omgeving van Den Haag, omdat de Utrechtsebaan een van de belangrijkste toegangswegen is tot de stad. In totaal werden op 13 oktober 21 mensen aangehouden.

De rechtbank spreekt van een "op zich te respecteren doel" van de actievoerders, maar oordeelt dat het gekozen middel niet het juiste was "in de gegeven omstandigheden". Er hadden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, staat in het vonnis. Volgens de rechtbank blijkt uit een draaiboek dat de actievoerders bij zich hadden "zonneklaar" dat de actievoerders de toegang tot Den Haag volledig wilden blokkeren en bezetten.

Het Openbaar Ministerie had tegen het viertal een werkstraf van 45 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist. De rechtbank vond die voorwaardelijke celstraf niet nodig.

Blokkade

De actie op 13 oktober ging vanwege het politieoptreden niet door - of, in de woorden van de rechtbank: "De uitvoering van het voorgenomen misdrijf is niet voltooid." Twee dagen later werd de A12 alsnog geblokkeerd door actievoerders van Extinction Rebellion.

In totaal gebeurde dat vorig jaar vier keer, als protest tegen de verstrekking van subsidies aan onder meer olie- en gasbedrijven. Doelwit was steeds de Utrechtsebaan, het deel van de A12 dat precies tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke locatie van de Tweede Kamer ligt.

Bij de acties lijmden sommige demonstranten zich vast aan het asfalt, andere hielden een sit-in. Ook hadden de actievoerders spandoeken bij zich met teksten als 'Stop fossiele subsidies'.

Met die leus bekladden leden van Extinction Rebellion eind december ook de wanden van de tunnelbak van de Utrechtsebaan, met op de achtergrond het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: