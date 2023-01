Hulpverleners Lesbos niet langer vervolgd voor spionage

De hulpverleners die op Lesbos terechtstonden omdat ze daar bootvluchtelingen hebben geholpen, worden niet meer vervolgd voor spionage. De rechtbank op het Griekse eiland heeft de aanklacht tegen de 24 reddingswerkers ingetrokken vanwege procedurele fouten. Er liggen nog wel andere beschuldigingen tegen hen, maar die zijn nog niet voor de rechter gebracht.

Onder hen zijn de Nederlander Pieter Wittenberg en de Syrische zwemster Sarah Mardini, op wier leven de recente Netflix-film The Swimmers is gebaseerd. Zij en de andere hulpverleners werden verdacht van het afluisteren van radiofrequenties van de Griekse kustwacht, waarvoor ze in Griekenland een celstraf van maximaal acht jaar hadden kunnen krijgen.

Die aanklacht is nu dus van tafel omdat er volgens de rechter procedurele fouten zijn gemaakt in het proces. Eerder hadden de advocaten van de hulpverleners al aangevoerd dat in hun ogen juridisch slecht werk was verricht. Zo waren er geen buitenlandse vertalingen beschikbaar van de Griekse processtukken, terwijl geen van de verdachten die taal machtig is.

Het proces tegen de hulpverleners begon al in november, maar werd uitgesteld omdat de Griekse rechtbank die de zaak behandelde daar naar eigen zeggen niet bevoegd voor was. Het proces moest daarom verdergaan bij een hogere rechtbank. Daar zijn maanden overheen gegaan.

Andere beschuldigingen

Behalve van spionage worden de hulpverleners ook nog beschuldigd van mensensmokkel en deelname aan een criminele organisatie. Op die zwaardere aantijgingen staat in Griekenland een celstraf van maximaal 25 jaar. Omdat het onderzoek naar deze beschuldigingen nog loopt, is niet duidelijk of en wanneer die voor de rechter komen.