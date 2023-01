Ten Hag bevestigt: Van de Beek is de rest van het seizoen uitgeschakeld

Donny van de Beek komt dit seizoen niet meer in actie door een blessure aan zijn knie. Dat bevestigde Erik ten Hag, zijn trainer bij Manchester United, tijdens een persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Manchester City.

Van de Beek kwam een week geleden tegen Bournemouth hard in aanraking met oud-Feyenoorder Marcos Senesi, die bij het spelen van de bal uitgleed. De voormalige Ajacied leek daarbij zijn knie te overstrekken.

Van de Beek kreeg in die wedstrijd voor het eerst in lange tijd een basisplaats bij United. De middenvelder liep in de drie jaar die hij in Engeland speelt al zes keer een blessure op die hem langer dan twee weken aan de kant hield.

Weghorst-deal bijna rond

Op dezelfde persconferentie gaf Ten Hag ook een update over de aankomende transfer van Wout Weghorst. "Ik denk dat we dicht bij het vastleggen van Weghorst zijn, maar hij is niet beschikbaar voor de derby van Manchester."