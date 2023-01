Neef van oprichtster Black Lives Matter-beweging overleden na 'taser'-arrestatie

Meer over George Floyd en de Black Lives Matter-beweging zie je in deze video:

Aanvankelijk gaat Anderson zitten zoals hem wordt opgedragen, maar als er meer agenten komen, staat hij op en rent weg. Wanneer hij wordt ingehaald, lijkt hij aanvankelijk te luisteren wanneer agenten hem proberen aan te houden. Maar dan roept hij "alsjeblieft" en "help" en "ze proberen me te georgefloyden"- een verwijzing naar George Floyd, de zwarte man die in 2020 door een politieagent werd omgebracht .

Op de camerabeelden maakt Anderson een verwarde indruk wanneer hij tegen een agent zegt dat iemand hem "probeert me te vermoorden", terwijl er geen duidelijk gevaar te zien is.

Volgens de politie had Anderson een verkeersongeluk veroorzaakt en had hij geprobeerd te vluchten door te proberen "zonder hun toestemming in de auto van iemand anders te stappen".

Keenan Anderson gaf les op een middelbare school en stierf in een ziekenhuis in Santa Monica.

De 31-jarige neef van een mede-oprichter van Black Lives Matter is overleden nadat hij eerder deze maand herhaaldelijk op straat was getaserd en vastgehouden door de politie van Los Angeles.

Nadat een agent hem meerdere keren heeft gewaarschuwd zich niet meer te verzetten, wordt Anderson getaserd. Het taserpistool wordt eerst ongeveer 30 seconden onafgebroken op hem gericht. Een tweede keer duurt dat 5 seconden.

Volgens de politie van Los Angeles is Anderson ongeveer vijf minuten nadat hij was getaserd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een paar uur later kreeg hij een hartstilstand en overleed hij, meldt de politie.

Dood door taser

De dood van Anderson is er één in een reeks dodelijke incidenten waarbij de politie tasers gebruikte, schrijft The Washington Post. In 2021 werden twee voormalige politieagenten in Oklahoma veroordeeld voor moord omdat ze een ongewapende man meer dan 50 keer hadden getaserd.

Anderson is een neef van Patrisse Cullors, een van de oprichters van de Black Lives Matter-beweging. Cullors zei tegen The Washington Post dat ze samen met buurtbewoners en activisten oproept tot het aftreden van de politiechef van Los Angeles.

Cannabis en cocaïne

Ze merkte ook op hoe verwoestend het was om haar neef vóór zijn eigen dood naar de naam van Floyd te horen verwijzen. "Hij schreeuwde: 'Ze proberen me te georgefloyden!' en dat is wat ze deden", zei ze. "Dat is heel moeilijk te verteren."

De doodsoorzaak van Anderson wordt nog onderzocht. De politie van Los Angels zegt al wel dat Anderson cannabis en cocaïne in zijn bloed had. De lijkschouwer van de County Los Angeles komt nog met een afzonderlijk toxicologisch onderzoek.