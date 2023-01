Lisa Marie Presley vocht leven lang om meer te zijn dan de 'dochter van Elvis'

"Verdriet stopt niet en verdwijnt op geen enkele manier." Het leven van Lisa Marie Presley werd al sinds haar jeugd gekenmerkt door dood, verdriet en verlies, zei ze vorig jaar in People Magazine. De enige dochter van Elvis Presley (The King of Rock and Roll) overleed vannacht na een hartstilstand, 54 jaar oud.

Haar vader overleed toen Lisa Marie 9 was. "We hadden altijd veel plezier", zei ze in 2003 over hem. "Ik heb niet één slechte herinnering. Hij was erg ondeugend en we bleven vaak op tot diep in de nacht."

Vaak trad ze niet in de openbaarheid, mede omdat de roddelpers constant achter haar aan zat. De naam Presley bleek vaker een vloek dan een zegen, ook al erfde ze het landgoed Graceland en vele miljoenen. Het duurde lang om meer te worden dan 'de dochter van', zegt Michel van Erp, voorzitter van fanclub ElvisMatters. Het 'gevecht' met haar achternaam heeft haar leven getekend, zegt hij."

Turbulent

Die roddelbladen smulden van nieuwtjes over Lisa Marie's liefdesleven. Als ze over haar ex-man begonnen, vroeg ze lachend welke ze bedoelden. Vier keer trouwde ze; eerst met muzikant Danny Keough met wie ze twee kinderen kreeg. Het huwelijk strandde in 1994, maar Keough bleef op het landgoed wonen. Hij was bij haar toen Lisa Marie een hartstilstand kreeg.