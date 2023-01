Sterke tweede run bezorgt skeletonster Bos brons bij World Cup in Altenberg

Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Altenberg een bronzen medaille gepakt. Ze eindigde na twee runs op de derde plaats. Het goud en zilver was voor de Duitse vrouwen Tina Hermann en Susanne Kreher.

Tijdens haar eerste run raakte Bos vaak de zijkant van de baan en moest ze af en toe flink bijsturen om meer botsingen te voorkomen. Bos gleed na 59,06 seconden over de finish, goed voor de zesde plaats.

In de tweede run maakte de 29-jarige Edese veel goed. Bos zette een prima race neer en was met 58,37 veel sneller dan in de eerste run. Ze ging daarmee drie concurrenten voorbij. Alleen Hermann en Kreher slaagden erin de Nederlandse voor te blijven.

Het is voor Bos na het goud in Winterberg van vorige week haar tweede medaille van dit wereldbekerseizoen. Ze staat nu op de tweede plaats in het wereldbekerklassement, dat ze vorig seizoen op haar naam schreef.

EK ook in Altenberg

De vijfde World Cup van het seizoen was een goede graadmeter voor de Europese kampioenschappen, die volgend weekend worden gehouden. De EK vinden namelijk ook op de baan in Altenberg plaats.

Bos is de regerend Europees kampioene. Ze won vorig jaar de EK in het Zwitserse Sankt Moritz, de baan waarop dit jaar op 26 en 27 januari de wereldkampioenschappen plaatsvinden.