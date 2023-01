Mondkapjes in Duitse langeafstandstreinen niet meer verplicht

In Duitsland is het straks niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in langeafstandstreinen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Lauterbach bekendgemaakt. Met de opschorting vervalt een van de laatste coronamaatregelen in het land.

De mondkapjesverplichting zou eigenlijk tot 7 april gelden, maar geldt nu nog tot 2 februari. Treinreizigers die vanuit bijvoorbeeld Nederland naar Duitsland reizen hoeven dus vanaf volgende maand geen mondkapje meer te dragen.

Lauterbach verwijst naar het lage aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in het land. De situatie in de ziekenhuizen is volgens hem "gespannen, maar beheersbaar". De minister roept reizigers wel op om mondkapjes toch nog vrijwillig te blijven dragen. "We moeten gewoon meer vertrouwen op persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijwilligheid."

In Duitsland klonk al langer de roep om het verplichten van mondkapjes op te schorten. Transportminister Wissing van de liberale FDP pleitte eerder al voor afschaffing. Volgens hem trekt de verplichting een zware wissel op het treinpersoneel, dat het dragen van de mondkapjes moet controleren.

Regionale treinen

De beslissing van de Duitse regering geldt alleen voor treinen die landelijk worden ingezet. De afzonderlijke deelstaten gaan over maatregelen in regionale treinen en stadsvervoer.

De deelstaten Beieren, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein hadden de verplichting voor het regionale vervoer al een tijdje geleden geschrapt, maar in Berlijn en het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen geldt de mondkapjesverplichting nog. De verwachting is dat meer deelstaten de regel nu gaan opschorten.