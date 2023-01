Rusland claimt inname van Soledar na bloedige strijd om zoutmijnstad

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het de volledige controle heeft over de Oost-Oekraïense stad Soledar, waar de afgelopen tijd een bloedige strijd is geleverd. Vannacht namen Russische strijdkrachten de plaats in, aldus Moskou.

Het bericht kan moeilijk worden geverifieerd. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de claim, maar soortgelijke berichten in de afgelopen tijd dat de stad in Russische handen zou zijn, sprak Kiev altijd tegen.

Vannacht vroeg nog schreef de Oekraïense staatssecretaris Maliar van Defensie op Telegram dat het een "hete nacht" was, maar dat de Oekraïense strijdkrachten "dapper volhielden".

Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) stelde in zijn laatste update, van gisteravond laat, dat uit luchtbeelden blijkt dat de Russische strijdkrachten "grotendeels of zelfs geheel" de controle hebben over Soledar. De plaats is onder meer gewild vanwege zijn zoutmijnen.

De eigenaar van het Russische huurlingenleger Wagner zei eerder deze week al dat hij Soledar in handen had, maar de Russische autoriteiten deden die bekendmaking toen af als voorbarig. Nu is het dus wel zover, stelt het ministerie van Defensie.

Belangrijk of niet?

Volgens Moskou is de inname belangrijk voor toekomstige offensieve operaties in de oblast Donetsk. Zo komen er extra mogelijkheden om routes van het Oekraïense leger af te snijden, zeggen de Russen.

Het Institute for the Study of War relativeert het belang van een inname van Soledar. Volgens het instituut betreft het geen "operationeel significante ontwikkeling" in de oorlog en is het onwaarschijnlijk dat de Russen nu versneld zullen opstomen naar de grotere stad Bachmoet.