Vanavond op tv: Segers over zijn vertrek • ExxonMobil wist al hoe de aarde zou opwarmen • Toneelvertolking van Mijn lieve gunsteling

ChristenUnie-leider Segers in de studio over zijn vertrek uit de politiek

Na tien jaar in de Tweede Kamer is het "mooi geweest" en stapt Gert-Jan Segers uit de politiek. In zijn afscheidsbrief aan zijn partij ChristenUnie schrijft hij dat het mooie jaren waren, maar ook dat het een "superzware baan is, die veel van je gezin en omgeving vraagt". Hij vindt het daarom "heilzaam" om na een aantal jaar plaats te maken voor een ander. Die ander is Mirjam Bikker, die nu nog vicefractievoorzitter is.

Vanavond is Segers bij Nieuwsuur in de studio om terug te blikken op zijn politieke carrière.