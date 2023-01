Eerstejaars in Maastricht krijgen verplicht les over seksueel wangedrag

Hoe de voorlichting eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. De Universiteit Maastricht kijkt voor de ontwikkeling van het programma onder meer naar de Verenigde Staten en Australië, waar lessen over grensoverschrijdend gedrag gangbaar zijn. Daar is gebleken dat sommige lesprogramma's effectief zijn en andere niet.

Ze benadrukt dat de belangrijkste doelstelling van het voorlichtingsprogramma preventie is. "Het is niet onze eerste verantwoordelijkheid om over dit maatschappelijke probleem na te denken, maar we hebben wel een zorgplicht."

"Dit gebeurt natuurlijk vaak buiten de muren van de universiteit, maar waar we kunnen, willen we een bijdrage leveren om het gesprek tussen jongeren over dit onderwerp te stimuleren", zegt bestuursvoorzitter Rianne Letschert in het NOS Radio 1 Journaal.

Een paar maanden later onderschreef een eigen enquête van de Universiteit Maastricht dat beeld. Bijna de helft van de Maastrichtse studenten gaf in die peiling aan met seksueel geweld of intimidatie te maken hebben gehad, waarbij het in een op de tien gevallen ging om verkrachting.

Aanleiding voor de verplichte voorlichting zijn cijfers over studenten die te maken krijgen met seksueel geweld of intimidatie. In juni 2021 concludeerden Amnesty International en I&O Research na representatief onderzoek dat een op de tien vrouwelijke studenten in Nederland tijdens de studietijd slachtoffer wordt van verkrachting.

Eerstejaarsstudenten die in september beginnen bij de Universiteit Maastricht krijgen in de introductieweek van hun faculteit voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om verplichte lessen, waarvan de universiteit de inhoud momenteel aan het uitwerken is.

Al vaker zijn studentenverenigingen in opspraak gekomen, bijvoorbeeld als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting Gelijkspel, opgericht door een groep studenten, wil daar iets aan veranderen. - NOS

Bestuursvoorzitter Letschert benadrukt dat de voorlichting echt bedoeld is voor studenten onderling. "Het gaat over seksueel misbruik, over intimidatie van jongeren tijdens het uitgaan, over de consequenties van dit type gedrag." De voorlichting gaat dus niet over de verhouding en omgangsvormen tussen medewerkers en studenten, wil ze maar zeggen. "Daar hebben we weer andere programma's voor."

Manifest

Naar eigen zeggen is de Universiteit Maastricht de enige universiteit in Nederland die lessen over grensoverschrijdend gedrag verplicht stelt. De universitaire koepelorganisatie UNL zegt inderdaad geen geluiden te kennen over zo'n verplichting bij andere universiteiten, hoewel veel andere instellingen in het hoger onderwijs wel actief met grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen bezig zijn.

Ruim een jaar geleden ondertekenden bijna twintig universiteiten en hogescholen een manifest van Amnesty tegen seksueel geweld. Ze spraken daarin af om zich in te zetten voor een veilige omgeving voor studenten en medewerkers. Meerdere universiteiten organiseren bijvoorbeeld workshops en trainingen voor studenten over het aangeven van persoonlijke grenzen en sociale veiligheid.