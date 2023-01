Menselijke fout was oorzaak van grote storing vliegverkeer VS

De computerproblemen waardoor woensdag het binnenlandse vliegverkeer in de VS ernstig was verstoord, waren het gevolg van een menselijke fout. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Volgens de FAA werd door "personeel dat de procedures niet volgde" een databestand beschadigd. Dat leidde tot uitval van het Notam-systeem, dat wordt gebruikt om piloten belangrijke veiligheidsinformatie te verstrekken.

Een bron van persbureau Bloomberg meldt dat twee medewerkers van een extern bedrijf verantwoordelijk zijn voor de problemen. Zij zouden wijzigingen in de gegevens hebben aangebracht. De FAA onderzoekt volgens de bron of er sprake is van een ongeluk of van opzet. Ook zou het backupsysteem niet hebben gewerkt, omdat dat toegang probeerde te krijgen tot hetzelfde databestand.

Duizenden vluchten getroffen

Vanwege de storing hield de FAA zo'n anderhalf uur lang de vertrekkende vluchten in de VS aan de grond. Dat was voor het eerst in meer dan twintig jaar. Duizenden vluchten werden geschrapt of liepen vertraging op. In de tussentijd werd het systeem herstart. Alles functioneert inmiddels weer naar behoren.

Amerikaanse media melden dat de software voor het Notam-systeem dertig jaar oud is en op zijn vroegst over zes jaar pas wordt geüpdatet.