Segers doet bij vertrek oproep aan politiek: 'Blijf elkaar zoeken'

Segers maakte vanochtend vroeg bekend dat hij opstapt. Hij noemde zijn opvolgster Mirjam Bikker een fantastische collega in wie hij heel veel vertrouwen heeft. "Die gaat de kar trekken en voor mij houdt het hier op. Het is mooi geweest." Volgens Segers is dit een goed moment. Hij vindt politiek "een gulzig vak".

Volgens Segers was het onverantwoordelijk geweest om in die situatie nee te zeggen. Hij voegde eraan toe dat het in de politiek niet altijd populair is om met anderen samen te werken. Maar hij hoopt dat het vermogen om "elkaar te zoeken" intact blijft, ondanks de verschillen die er zijn. "En dat is echt breder dan alleen de coalitie."

"Wij wilden niet de laatste blokkade zijn. Ik zag dat dat wel dreigde te gebeuren. Daarom hebben wij toen na vele maanden de stap gezet", zei Segers vanochtend in een toelichting op zijn vertrek uit de politiek.

Vertrekkend ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maakt zich zorgen over het gebrek aan samenwerking in de politiek. Hij noemde de beslissing van zijn partij om toch deel te nemen aan een kabinet onder leiding van VVD-leider Rutte "een keuze voor samenwerking", terwijl de ChristenUnie eerst eigenlijk niet wilde.

ChristenUnie leider Gert-Jan Segers vertrekt uit de politiek. Na tien jaar is het mooi geweest, heeft hij in een brief aan de leden van zijn partij laten weten. - NOS

Op de vraag of het klimaat van instabiliteit en onverdraagzaamheid van de laatste tijd ook heeft bijgedragen aan zijn vertrek, zei Segers dat het een pittig jaar is geweest en dat dit hem wel heeft geholpen om toe te groeien naar zijn besluit. "Maar ik heb het met hart en ziel gedaan en het is niet zo dat ik nu met de tong op mijn schoenen naar buiten loop."

'Leiderschap is tijdelijk'

In de toelichting zei hij ook dat hij al voor de verkiezingen had besloten dat dit zijn laatste termijn als Kamerlid zou zijn. Afgelopen oktober hakte hij de knoop door dat hij in januari zou stoppen.

Gevraagd naar het waarom van dit moment, benadrukte hij dat leiderschap tijdelijk is en een keer ophoudt en dat de nieuwe leider de tijd en de ruimte moet krijgen om het leiderschap waar te maken. Hij wees erop dat hij zelf in 2015 ook tussentijds is aangetreden als fractievoorzitter. Hij volgde toen Arie Slob op.

Segers denkt niet dat zijn vertrek invloed heeft op de stabiliteit van de coalitie. "Dat staat of valt niet met mijn vertrek. Mirjam Bikker is een zeer kundig opvolger. Dus dat is in goede handen."