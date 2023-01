Met Mirjam Bikker kiest ChristenUnie voor ervaren fractievoorzitter

Mirjam Bikker, de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie, heeft al een lange staat van dienst in haar partij. Vandaag werd bekend dat zij de vertrekkende Gert-Jan Segers opvolgt als politiek leider en fractievoorzitter. Ze wordt de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer van haar partij.

De 40-jarige jurist Bikker zit sinds de verkiezingen van 2021 in de Kamer namens de ChristenUnie. Ze stapte toen tussentijds over uit de Eerste Kamer. Ook daar was ze fractievoorzitter. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Utrecht (ook daar was ze fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.

Coronadebatten

Bikker staat bekend als gedreven en gedegen Kamerlid. In de Tweede Kamer houdt ze zich vooral bezig met justitie en volksgezondheid. Ze speelde een belangrijke rol in de coronadebatten.

In die debatten was Bikker vaak kritisch op de coronapas. Ze benadrukte steeds dat het kabinet het goed moest onderbouwen als in de aanpak van de coronacrisis grondrechten werden geschonden.

Bikker pleitte er daarnaast op een gegeven moment voor om enkel bezoekers toe te laten tot bepaalde locaties als ze negatief waren getest, in plaats van gevaccineerden en mensen die genezen waren. In discussies over het coronabeleid keerde Bikker zich verder tegen partijen die alleen maar tegenstemden: "Corona is geen free lunch", zei ze.

Medisch-ethische onderwerpen

Bikker voerde in de Kamer verder onder meer het woord over onderwerpen als verkorting van de beraadtermijn bij abortus en verstrekking van de abortuspil door de huisarts. Beide verruimingen van de abortuspraktijk zijn inmiddels aangenomen door Tweede en Eerste Kamer, zonder instemming van de ChristenUnie.

De nieuwe ChristenUnie-fractievoorzitter roerde zich ook in de discussie over gokreclames. Bikker wil dat die worden teruggedrongen. Ook nam ze verschillende keren fel afstand van uitspraken van Kamerleden van Forum voor Democratie.

In haar tijd als fractievoorzitter In Utrecht vroeg Bikker onder meer aandacht voor slachtoffers van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie.