Dertien bussen uitgebrand in Utrecht, busvervoer in stad ernstig verstoord

Door een brand vanochtend vroeg in een busstalling in Utrecht zijn dertien bussen verloren gegaan, zegt vervoerder U-OV. Het busvervoer in en rond de stad raakte ernstig verstoord.

U-OV verwacht dat de dienstregeling in de loop van de ochtend weer helemaal is opgestart. Daarbij wordt gekeken of er bussen van elders kunnen worden ingezet. De gevolgen op de langere termijn zijn volgens de vervoerder nog niet precies bekend.

Veel bussen waren niet meer te redden: