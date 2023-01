Wekdienst 13/1: Cijfers over grensoverschrijdend gedrag • Uitspraak Tuchtcollege oncoloog Radboudumc

Eerst het weer: Vandaag hebben we te maken met een mix van wolken, zon en enkele buien. De buien zullen in het noorden talrijker zijn dan in het zuiden. Het wordt 8 of 9 graden bij een stevige westenwind.

Goedemorgen! Vandaag komt het CBS met cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022 en het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle doet uitspraak in de zaak tegen een oncoloog van het Radboudumc.

Wat heb je gemist?

Gert-Jan Segers stapt uit de politiek. Hij stopt als Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie. In een brief aan de leden van zijn partij schrijft hij dat het na tien jaar "mooi is geweest". Segers zal worden opgevolgd door Mirjam Bikker, nu vicefractievoorzitter.

In zijn afscheidsbrief aan de leden van de partij schrijft Segers (53) dat het mooie jaren waren, maar ook dat het een "superzware baan is die veel van je gezin en omgeving vraagt". Hij noemt de Haagse politiek een "gulzig vak", dat vaak ook persoonlijk is. "Ik heb daarin, met vallen en opstaan, gegeven wat ik te geven had."

Segers noemt het ook "heilzaam om na een zeker aantal jaren plaats te maken voor een ander. Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars en Gods werk is altijd teamwerk".