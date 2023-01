Zangeres Lisa Marie Presley (54), dochter van Elvis, overleden

Zangeres Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis Presley, is op 54-jarige leeftijd overleden. Ze werd gisteren opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. Ze zou thuis een harstilstand hebben gekregen.

"Met pijn in het hart moet ik het verschrikkelijke nieuws delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons heeft verlaten", zei haar moeder Priscilla Presley in een verklaring. "Ze is de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend."

Net als haar vader koos Lisa Marie voor het artiestenvak. Vanaf 2003 bracht ze enkele soloalbums uit, in het genre poprock. Ze werd daarbij geïnspireerd door haar vader. "Ik ben altijd een bewonderaar geweest, hij heeft me altijd beïnvloed", zei ze in een interview in 2012. Toen Elvis overleed in 1977, was Lisa Marie nog maar 9 jaar oud.

Roerig leven

Later zou ze in het nieuws komen door haar lange strijd met drugsverslavingen en enkele kortstondige huwelijken met beroemdheden. Zo trouwde ze in 1994 met Michael Jackson, een huwelijk dat achttien maanden standhield. In 2002 was ze vier maanden getrouwd met acteur Nicolas Cage. Daarvoor, tussen 1988 en 1994 was ze getrouwd geweest met musicus Danny Keough, en tussen 2006 en 2021 was ze de echtgenote van gitarist Michael Lockwood.

Ze kreeg vier kinderen. Haar enige zoon, Benjamin Keough, pleegde in 2020 op 27-jarige leeftijd zelfmoord.

Afgelopen dinsdag was Lisa Marie Presley nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Acteur Austin Butler ontving de prijs voor beste acteur in een dramafilm, voor zijn vertolking van Elvis Presley in de film Elvis. Lisa Marie Presley noemde zijn invulling van de rol "verbluffend".