Zeker zes doden door tornado in Amerikaanse staat Alabama

In de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een tornado. Minstens twaalf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. In Georgia overleed een automobilist toen een boom omwaaide en op de auto van het slachtoffer terechtkwam.

Er wordt nog gezocht naar mensen die mogelijk onder omgevallen bomen terecht zijn gekomen. "Sommige huizen die volledig zijn verwoest zijn nog niet doorzocht", aldus een lokale functionaris. "Er wordt nog in het puin gezocht."

De doden in Alabama vielen in Old Kingston, een gemeenschap in Autauga County. Door het noodweer raakten enkele tientallen woonwagens en huizen beschadigd. In de nabijgelegen stad Selma is een avondklok van kracht.

In het hele land waren er donderdagavond meldingen van 33 tornado's bij de National Weather Service. Vooral het zuiden is zwaar getroffen. In de staten Georgia, South Carolina en North Carolina zijn nog steeds tornado-waarschuwingen van kracht. Tienduizenden mensen in de staten Georgia, Mississippi en Alabama zitten zonder stroom.