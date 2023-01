Omtzigt doet niet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

Pieter Omtzigt doet niet mee aan de komende Provinciale Statenverkiezingen, zo laat hij weten via Twitter. De oud-CDA'er zit momenteel als eenmansfractie in de Tweede Kamer.

Omtzigt zegt dat hem de afgelopen tijd is gevraagd of hij zich beschikbaar stelt bij de verkiezingen van 15 maart. "Ik heb me niet ingeschreven voor de Statenverkiezingen", schrijft hij. "Voor deze verkiezingen ga ik dat niet doen. Op dit moment werk ik als Kamerlid aan concrete plannen voor beter bestuur en bestaanszekerheid in Nederland. Daar focus ik me op."

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 kreeg Omtzigt als nummer 2 van het CDA ruim 342.000 voorkeursstemmen, verreweg het hoogste aantal van alle niet-lijsttrekkers.

Breuk met CDA

Omtzigt vertrok in juni 2021 bij het CDA, uit onvrede met de manier waarop de partij met hem was omgegaan. Een memo van zijn hand die gericht was aan een commissie die de interne lijsttrekkersverkiezingen in de zomer van 2020 moest onderzoeken, lekte uit. Uit de notitie kwam naar voren dat Omtzigt zich onveilig voelde binnen het CDA en dat hij door partijgenoten was uitgescholden. Op het moment van de breuk zat Omtzigt al maanden overspannen thuis.

Uiterlijk 30 januari moeten partijen die willen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen hun kandidatenlijst inleveren. De Provinciale Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt op 30 mei.