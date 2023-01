Lula: leden veiligheidsdiensten medeplichtig aan bestorming

Leden van de veiligheidsdiensten in Brazilië zijn medeplichtig aan de bestorming van overheidsgebouwen in Brasilia van afgelopen weekend. Dat zegt de Braziliaanse president Lula, die aankondigde alle fanatieke aanhangers van zijn voorganger Bolsonaro te zullen verwijderen uit de veiligheidsdiensten.

De militaire politie in Brazilië is verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en is onderdeel van de strijdkrachten. De militaire politie wordt aangestuurd vanuit de Braziliaanse staten en in het geval van de hoofdstad Brasilia vanuit het federale district. Daarnaast zijn er in Brazilië ook nog andere politiemachten, zoals de verkeerspolitie, spoorwegpolitie en recherche.

Binnen de militaire politie en het leger in het algemeen is er veel sympathie voor Bolsonaro, die zelf diende in het leger in de jaren 70 en 80, ten tijde van de militaire dictatuur.