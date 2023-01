Barcelona verslaat Real Betis na penalty's en treft Real Madrid in finale Supercup

Real had zich woensdag ook pas na een gewonnen penaltyserie voor de eindstrijd te plaatsen.

De Catalanen hadden in de Saudische hoofdstad Riyad wel veel moeite met Real Betis. Na 90 minuten stond het 1-1, na 120 minuten 2-2 en na strafschoppen won Barcelona.

FC Barcelona heeft zich ten koste van Real Betis geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. Daarin is zondag Real Madrid de tegenstander in een ouderwetse Clásico.

Depay op de bank, Frenkie de Jong in de basis

Vlak voor rust kwam Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis en de door Atlético Madrid begeerde Memphis Depay de hele wedstrijd op de bank, op voorsprong dankzij een raak schot van Robert Lewandowski. Even daarvoor was een goal van Pedri nog na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na een uur spelen werd Frenkie de Jong gewisseld, waarna Real Betis op gelijke hoogte kwam via Nabil Fekir. Vlak voor tijd dacht Lewandowski zijn tweede doelpunt te noteren, maar opnieuw gooide de VAR roet in het eten door buitenspel te constateren.

Een verlenging was noodzakelijk en daarin nam Ansu Fati al snel een afgeslagen bal op de slof voor de fraaie 2-1.