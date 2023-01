Oliegigant ExxonMobil voorspelde in jaren 70 al nauwkeurig klimaatopwarming

Het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ExxonMobil wist al decennialang dat het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot de opwarming van de aarde. Desondanks zaaide het bedrijf publiekelijk twijfel over de betrouwbaarheid van klimaatmodellen, zo valt te lezen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science.

In een nieuw onderzoek tonen klimaatwetenschappers aan dat de oliegigant al in de jaren 70 nauwkeurig wist te voorspellen dat de aarde op zou warmen met 0.2 graden per decennium. Het onderzoek van de oliegigant was net zo precies als overheidsstudies en publicaties van academici - en in sommige gevallen zelfs preciezer.

Het is al langer bekend dat ExxonMobil wist dat de uitstoot van fossiele brandstoffen schadelijk is voor het klimaat. Dat die voorspellingen zo accuraat waren, is nieuwe informatie.

Twijfel zaaien

Extra opmerkelijk is daarom dat de oliegigant zijn eigen onderzoek jarenlang weersprak. De klimaatwetenschappers laten in hun publicatie zien hoe Exxonmobil structureel twijfel zaaide over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen voor het klimaat. Het bedrijf deed dat zeker tot in de vroege jaren 10. Zo zei topman Rex Tillerson in 2013 dat klimaatmodellen "niet competent" zijn en dat er "onzekerheden" zijn over de impact op het klimaat van fossiele brandstoffen.

In 2015 zei Tillerson ook dat "we niet zeker weten wat de klimaateffecten zijn van 600 ppm (de hoeveelheid CO2 in de lucht, red.) versus 450 ppm, omdat de modellen simpelweg niet goed zijn." Het onderzoek in Science laat zien dat ExxonMobil in 1982 al over onderzoek beschikte die deze claims ontkrachtten.

"Onze analyse geeft ons waterdicht bewijs dat ExxonMobil klimaatopwarming jaren geleden nauwkeurig voorspelde", zegt Geoffrey Supran, wetenschapper aan Harvard en hoofdauteur van het onderzoek tegen persbureau AP. "Maar vervolgens viel het bedrijf de onderliggende wetenschap gewoon aan."

Het oliebedrijf ontkent de aantijgingen. "Degenen die zeggen dat 'Exxon het wist', zijn fout in die conclusies", zegt een woordvoerder tegen AP. "Sommigen proberen twijfel te zaaien door goedbedoelde, interne beleidsdiscussies te herformuleren als een poging tot een desinformatiecampagne van het bedrijf."