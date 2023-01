Britse krant: Royal Mail gehackt door collectief met Russische links

Het Britse postbedrijf Royal Mail is gehackt door een collectief dat banden heeft met Rusland. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. Door de hack kan het postbedrijf sinds gisteren geen brieven en pakketten naar het buitenland versturen.

The Telegraph wijst naar hackerscollectief Lockbit, waarvan cyberexperts zeggen dat het leden heeft in Rusland. De krant schrijft niet hoe ze aan die informatie komen. Royal Mail heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van de krant, maar zegt experts in de arm te hebben genomen die de zaak onderzoeken.

Om te voorkomen dat de internationale pakketten en brieven die niet verstuurd kunnen worden zich opstapelen, heeft de postbezorger aan zijn klanten gevraagd voorlopig geen post met een bestemming in het buitenland te versturen.

Het Britse Cyber Security Centrum is op de hoogte van het incident bij Royal Mail en probeert samen met het bedrijf de computersystemen te bevrijden van de ransomware. De National Crime Agency, een Britse organisatie die strijdt tegen georganiseerde misdaad, doet ook onderzoek naar de cyberaanval.

Autohandelaren en kinderziekenhuizen ook slachtoffer van Lockbit

Hackersgroep Lockbit staat bekend om zijn cyberaanvallen waarbij het computersystemen platlegt totdat er losgeld wordt betaald. Honderden bedrijven, waaronder autohandelaren en zelfs kinderziekenhuizen, zijn in de afgelopen jaren slachtoffer geworden van het collectief.

The Telegraph schrijft dat een lid van Lockbit op Telegram heeft gezegd dat de groepering profiteert van de vijandige houding van het Westen ten opzichte van Rusland. "Daardoor kunnen wij agressief handelen en vrijuit opereren binnen de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie."