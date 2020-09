Almere City FC grijpt koppositie eerste divisie dankzij zege bij NEC

Almere City FC staat in elk geval voor een dag bovenaan in de eerste divisie. Dat de stand door een verschil in gespeelde wedstrijden een vertekend beeld geeft, doet niets af aan de knappe zege bij NEC (0-1).

Er was een tijd dat NEC te boek stond als een subtopper in de eredivisie en dat het toenmalige FC Omniworld werd gezien als het lelijke eendje in het betaald voetbal. De verhoudingen liggen nu heel anders.

NEC beschikt over een jonge ploeg, gedragen door de routiniers Edgar Barreto en Rens van Eijden. Laatstgenoemde zag in zijn 250ste duel voor de club Joep van der Sluijs de paal raken en Elayis Tavsan met een vrije trap gevaarlijk worden.

Hoofdrol Koolwijk

Almere nam na rust het heft in handen, met uitgerekend voormalig NEC-aanvoerder Ryan Koolwijk in een hoofdrol. Bij zijn eerste corner vlak na rust op het hoofd van Damon Mirani kwam de thuisclub met de schrik vrij, maar even later kopte de verdediger wel raak.

NAC kan maandag de koppositie terugpakken van Almere als het minimaal gelijkspeelt bij Jong FC Utrecht. Plek twee geeft overigens ook recht op promotie, mits de competitie voor minimaal 85 procent wordt uitgespeeld.