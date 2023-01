Ierse economie gaat ronkend het nieuwe jaar in

Dogpatch Labs, de 'Silicon Docks' met veel startups in Dublin - NOS

Veel start-ups zijn begonnen door voormalige werknemers van de Amerikaanse techbedrijven. "Die spoelen uit het bedrijf zeg maar en komen dan hier om hun eigen start-up te bouwen." Zo is rond de binnenhavens een nieuwe techsector van Ierse makelij ontstaan. De techindustrie levert een belangrijke bijdrage aan Ierse economie, die er beter voor staat dan ooit. Volgens de laatste prognoses komt de economische groei in 2022 uit op ruim 10 procent. De werkloosheid is met 4,3 procent historisch laag en Ierland is een van de weinige landen die het jaar afsloot met een begrotingsoverschot. Het steekt daarmee met kop en schouders uit boven de Europese buren. Investeren, stimuleren en faciliteren Tien jaar geleden stond Ierland er een stuk minder florissant voor. Aan de eerste bloeiperiode van de Keltische Tijger kwam abrupt een einde met de financiële crisis van 2008. Wat volgde waren jaren van economische malaise en stagnatie. Een miljardenlening van de Europese Unie moest Ierland overeind houden. In die moeilijke jaren werd tevens de kiem gelegd voor een nieuwe bloeiperiode. Door de financiële crisis kwam er steeds meer internationale kritiek op de lage winstbelasting - altijd een belangrijke pijler geweest van het Ierse model. Het resulteerde in wereldwijde afspraken om een minimumbelasting voor multinationals in te stellen. De Ierse regering besloot de economische koers te verleggen. De nadruk kwam steeds meer te liggen op het versterken van de kenniseconomie. Investeren, stimuleren en faciliteren werden de drie geboden van Dublin. De (succesvolle) economie van Ierland in vier grafieken:

Daarin spelen de organisaties als Enterprise Ireland en de Industrial Development Agency (IDA) een cruciale rol. Zij dirigeren miljoenen aan overheidssubsidies naar veelbelovende sectoren en het onderwijs. "We proberen een ecosysteem te creëren waarin grote internationale bedrijven en Ierse ondernemingen samenkomen", zegt Anne Lanigan, van Enterprise Ireland. "Zo moedigen we ze aan te blijven te investeren in research en innovatie." Kruisbestuiving Neem het National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT). Het opleidingsinstituut werd met steun van de IDA in 2011 opgericht om de ontluikende biotechsector te voorzien van hoogopgeleid personeel. Het werd een klinkend succes en inmiddels breidt het instituut, opnieuw met geld van de IDA, zich verder uit. "De beschikking over talent is onze nieuwe lage winstbelasting", stelt Killian O'Driscoll van het NIBRT. "Het is de beslissende factor bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. Waar vind je de ingenieurs en wetenschappers die de complexiteit begrijpen van de biofarma-industrie? Dat is allesbepalend voor toekomstig succes." Zo laat Ierland zien hoe innovatie, research en een gunstig ondernemend klimaat nieuwe innovatie en economische groei kweken. De Ierse onderneming Nuritas is daar een schoolvoorbeeld van. Het bedrijf is een kruisbestuiving van de twee grote industrieën van Ierland: tech en farma. Het kon optimaal profiteren van de grote pool van hoogopgeleide werkers uit deze sectoren. Correspondent Arjen van der Horst sprak met Nederlandse ondernemers in Ierland over problemen waar bedrijven daar tegenaan lopen:

