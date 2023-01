Groningen voor schut tegen Spakenburg, Go Ahead Eagles bekert wel door

Damil Dankerlui verkleinde in de slotfase de achterstand en even later zorgde hij ook nog voor de 2-3. Verder dan dat kwam Groningen niet. Zondag wacht in de eredivisie ook nog eens het thuisduel met Feyenoord.

Een regelrechte blamage. Zo zou je de uitschakeling van FC Groningen in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi gerust kunnen noemen. De amateurs van SV Spakenburg zegevierden in de Euroborg sensationeel, met 3-2.

De thuisploeg leek na bijna een uur spelen op gelijke hoogte te komen door toedoen van Samuel Armenteros. Zijn kopbal werd door Eagles-verdediger Jamal Amofa weggewerkt, maar de vraag bleef staan of de bal wel of niet de lijn was gepasseerd.

Zonder de aanwezigheid van een VAR of doellijntechnologie bleef Heracles zoeken naar de gelijkmaker, maar bij een spaarzame counter verzuimde de ingevallen Sylla Sow de 0-2 te maken. Hij schoot naast. Diezelfde Sow raakte in de slotfase nog de paal.

Oponthoud wegens gegooide drinkbekers

De thuisploeg slaagde er zo niet in om een verlenging af te dwingen. In blessuretijd werd het duel nog even stilgelegd, nadat Heracles-fans drinkbekers in het doelgebied van Jeffrey de Lange hadden gegooid.

Heracles kan zich nu volledig richten op de kraker van zondag tegen PEC Zwolle. De Deventenaren ontvangen dan FC Utrecht.