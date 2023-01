Schulting gaat voor vijf keer goud bij EK shorttrack op historische grond

De EK shorttrack gaan vrijdag van start in het Poolse Gdansk. Nederland heeft met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout drie kanshebbers op goud in huis. - NOS

"Ik denk dat het de spanning uit het toernooi haalt en dat is ontzettend jammer. Ik vind het zonde en een stomme beslissing van schaatsbond ISU. Ik vraag me oprecht af of ze er goed aan doen."

Het toernooi van komend weekeinde is in zeker zin ook historisch: voor het eerst zal er bij de EK niet om een allroundtitel worden geschaatst, maar zijn er alleen losse afstandstitel te behalen. Daar is al het nodige over gezegd, maar Europees kampioene Schulting wil het nog wel een keer kwijt.

Bondscoach Niels Kerstholt beaamt dat: "We hebben kans om hier een onvergetelijk EK van te maken, maar dan moet het wel op zijn plek vallen. Op alle afstanden hebben we heel grote kansen op een gouden medaille. Bij de dames denk ik dat Xandra en Suzanne vooral elkaar in de weg kunnen zitten. Bij de mannen gaat vooral Jens goed."

Maar ook zonder allroundtitel valt er nog genoeg te winnen. Vorig jaar won Schulting bij de EK in Dresden gouden medailles op drie afstanden. Dit jaar wil Schulting, die helemaal is hersteld van haar liesblessure, nog meer goud.

"Het zou gek zijn als ik hier zou zeggen: ik ga voor drie keer goud en dan is het ook prima. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik ga voor het hoogst haalbare en dat is op elke afstand goud. En dat is in dit geval vijf keer."

Schulting is dan ook kandidaat voor de titel op alle afstanden: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter en, met het team, de mixed relay en de relay bij de vrouwen.

Velzeboer en Van 't Wout

Maar ook Velzeboer is tegenwoordig wereldtop, gretig en ambiteus: "Op de 500 meter ga ik zeker voor de winst. Op de andere twee afstanden natuurlijk ook, maar op de 500 schat ik mijn kansen misschien net wat groter in. We gaan het zien."

Bij de mannen is het zaak om de 21-jarige Van 't Wout in de gaten te houden, die dit wereldbekerseizoen op alle afstanden al een keertje de snelste was. Hij bekijkt de EK nuchter: "Het is gewoon weer een wedstrijd die ik wil winnen, zo kijk ik ernaar. Mijn hoofddoel is wel om de 1.000 meter te winnen."