Slavernijverleden centraal bij bezoek Amalia aan Caribisch deel Koninkrijk

Het Nederlandse slavernijverleden zal een centraal thema zijn tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aan het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Eind januari maken de drie een rondreis van twee weken langs de eilanden Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Prinses Amalia gaat mee om kennis te maken met de eilanden. Het koloniale verleden is een van de onderwerpen waar op het programma nadrukkelijk aandacht voor zal zijn, naast onder meer cultuur, natuur en sport.

Op Bonaire, waar het gezelschap de eerste twee dagen zal doorbrengen, staat een bezoek aan de 'slavenhuisjes' op het programma. In deze kleine huisjes brachten in de tweede helft van de negentiende eeuw tot slaaf gemaakten die in de zoutpannen werkten de nacht door.

Op Curaçao brengt het koninklijke gezin een bezoek aan landhuis Knip op de voormalige plantage waar Tula in 1795 een opstand startte. Deze opstand wordt gezien als de belangrijkste georganiseerde verzetsdaad op de Nederlandse Antillen. De koning, koningin en prinses zullen daar ook met nazaten van tot slaaf gemaakten spreken.

Druk programma

Het is de eerste officiële reis van kroonprinses Amalia. Op het strand liggen is er niet bij, want naast de activiteiten omtrent het slavernijverleden wacht de drie een druk programma. Zo zullen ze sportwedstrijden bijwonen, met lokale bewoners praten over hun leven op de eilanden en via tentoonstellingen en rondleidingen leren over de lokale cultuur.

Het bezoek aan Sint-Maarten zal in het teken staan van de opbouw van het eiland na de verwoestingen door orkaan Irma in september 2017.