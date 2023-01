Kind zwaargewond na val uit raam van Amsterdamse woning

Een kind is vanmiddag zwaargewond geraakt na een val uit het raam van een woning in Amsterdam. De politie onderzoekt nog of het om een ongeluk of misdrijf gaat.

Volgens een melding van de brandweer viel het kind rond 16.15 uur uit het raam op de vierde etage, schrijft NH Nieuws. Dat gebeurde aan de Bos en Lommerweg in de hoofdstad. Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakt niet bekend hoe oud het kind is. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat het gaat om een "heel klein kindje".

De politie vraagt getuigen zich te melden.