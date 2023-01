De hel van Soledar: waarom Rusland dit stadje per se wil hebben

Een kraterveld met Russische lichamen in de buurt van Soledar - Oekraïense leger

Het is lastig vast te stellen wie de stad in handen heeft. De situatie verandert van dag tot dag. Jevgeni Prigozjin, de beruchte leider van de Wagner Group, claimt op zijn Telegramkanaal dat zijn troepen de baas zijn in de stad. Het Russische ministerie van Defensie laat weten de noordelijke en zuidelijke toegangsroute van de stad in handen te hebben. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti publiceerde gisteravond een foto van Prigozjin. Hij zou met z'n troepen in de zoutmijnen onder de stad zijn, maar dat valt niet onafhankelijk te controleren:

Wagnerleider Prigozjin is volgens staatspersbureau Ria Novosti in de zoutmijn van Soledar - Ria Novesti

Oekraïne ontkent de claim van Prigozjin en zegt dat er nog steeds zwaar wordt gevochten om de stad. Het verhaal van Oekraïne wordt vooralsnog bevestigd door onafhankelijke partijen. Het Institute for the Study of War (ISW) meldt in zijn laatste update dat Rusland nog geen volledige controle over de stad heeft. Kanonnenvoer De strijd wordt omschreven als constante golf van menselijk kanonnenvoer die op de stad wordt afgestuurd. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Malair spreekt op haar Telegramkanaal van ongekende Russische aanvalsgolven: "De vijand stapt letterlijk over de lijken van zijn eigen soldaten, zet massaal artillerievuur in, en neemt zelfs z'n eigen troepen onder vuur." De NOS sprak twee weken geleden met tankcommandant Oleksandr die in de buurt vocht. Ook hij bevestigt het verhaal: "Ze gooien steeds nieuwe mensen in de strijd. ondanks de gevechten, de gewonden en zware verliezen blijven ze doorvechten. Ze stoppen niet. Ze putten ons zo uit dat we door onze munitie heen raken." Velden in de buurt van Soledar zijn veranderd in een landschap vol kraters:

Een veld bij Soledar is verandert in een kraterlandschap - AFP

Artillerie lijkt het belangrijkste wapen te zijn in het gebied. Dagelijks vuren beide partijen grote hoeveelheden granaten op elkaar af. Hoeveel lijkzakken hier iedere dag gebruikt worden, is compleet onduidelijk. Beide partijen laten niets los over verliezen, maar schattingen lopen op tot honderden doden per dag. Een fotograaf van persbureau Reuters wist onlangs de rand van Soledar te bereiken. Hij zag de stad eindeloos bestookt worden met artillerie en rijen ambulances wachten op gewonden naar ziekenhuizen te brengen. Het Oekraïense leger publiceerde vandaag deze dronebeelden. Te zien is hoe gewonden uit Soledar worden afgevoerd:

Een pantservoertuig haalt een gewonde op bij een medische post in het compleet verwoeste Soledar. Het voertuig gaat er op hoge snelheid vandoor, want er wordt nog volop gevochten, zo is te zien op beelden die zijn vrijgegeven door het Oekraïense leger. - NOS

Van de ruim 10.000 oorspronkelijke inwoners wonen er nu nog 559 in Soledar. Door de gevechten is het onmogelijk om de burgers nog te evacueren uit het gebied. Wie het gebied ook in handen heeft, van het dorpje is nauwelijks meer iets over. Op nieuwe beelden van satellietbedrijf Maxar is de vernietiging goed te zien. Dit zijn beelden van voor de oorlog, vergeleken met de situatie nu: