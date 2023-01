Deskundige wil extra controles van oude tunnels na problemen in Friesland

Zeker tien tunnels in Nederland moeten volgens deskundigen extra gecontroleerd worden omdat daar wel eens dezelfde problemen zouden kunnen ontstaan als bij de Prinses Margriettunnel in Friesland.

Broere wijst op de sluiting van de Vlaketunnel in Zeeland in 2010, waar het wegdek ook omhoog kwam als gevolg van schade aan de ankers. "Vóór de Prinses Margriettunnel had ik gezegd dat dat een incident was. En hoewel er verschillen zijn tussen de tunnels, zou ik dat nu niet meer zeggen. Dit is geen toeval."

Voor automobilisten die dagelijks door de tunnel op de A7 rijden zijn de gevolgen van de afsluiting groot: