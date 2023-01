Wiegman na EK-goud genomineerd voor FIFA-award, ook Miedema in de race

Sarina Wiegman en Vivianne Miedema zijn genomineerd voor de zogenoemde 'Best FIFA Football Awards 2022' in respectievelijk de categorie beste vrouwencoach en beste speelster. Bij de mannen zat geen Nederlandse speler of coach onder de genomineerden. Wiegman won de prijs al in 2017 en 2020. Vorig seizoen eindigde ze op de derde plaats in de verkiezing. Met een Europese titel met Engeland op zak mag Wiegman zich deze keer tot de favorieten rekenen. Dat geldt minder voor Miedema, die na een moeizaam EK nu aan de kant staat met een kruisbandblessure. De spits maakte bij haar club Arsenal afgelopen jaar wel furore.

Genomineerden 'Best FIFA Women's Player' Aitana Bonmatí (Spanje/FC Barcelona), Debinha (Brazilië/North Carolina Courage), Jessie Fleming (Canada/Chelsea), Ada Hegerberg (Noorwegen/Olympique Lyonnais), Sam Kerr (Australië/Chelsea), Beth Mead (Engeland/Arsenal), Vivianne Miedema (Nederland/Arsenal), Alex Morgan (VS/Orlando Pride/San Diego Wave), Lena Oberdorf (Duitsland/VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (Duitsland/VfL Wolfsburg), Alexia Putellas (Spanje/FC Barcelona), Wendie Renard (Frankrijk/Olympique Lyonnais), Keira Walsh (Engeland/Manchester City/FC Barcelona), Leah Williamson (Engeland/Arsenal)

Lieke Martens was in 2017 de laatste Nederlandse winnaar bij de vrouwen. Vorig jaar ging de prijs naar de Spaanse Alexia Putellas, die nu opnieuw is genomineerd. Door een gescheurde kruisband miste Putellas afgelopen jaar het EK. Messi favoriet bij mannen Bij de mannen ging de prijs de afgelopen twee jaar naar de Pool Robert Lewandowski. De spits van FC Barcelona is dit keer weer genomineerd, maar niet de favoriet. Lionel Messi lijkt na het behalen van de wereldtitel met Argentinië de voornaamste kandidaat.

Lionel Messi met de WK-beker - EPA

De Braziliaan Neymar en de Fransman Kylian Mbappé staan ook op de lijst. Met onder anderen Karim Benzema (Frankrijk) en Erling Haaland (Noorwegen) zijn er ook gegadigden die niet op de wereldtitelstrijd aanwezig waren. Cristiano Ronaldo, onlangs vertrokken bij Manchester United, ontbreekt.

Genomineerden 'Best FIFA Men's Player' Julián Álvarez (Argentinië/River Plate/Manchester City), Jude Bellingham (Engeland/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Frankijk/Real Madrid), Kevin De Bruyne (België/Manchester City), Erling Haaland (Noorwegen/Borussia Dortmund/Manchester City), Achraf Hakimi (Marokko/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polen/Bayern München/FC Barcelona), Sadio Mané (Senegal/Liverpool/Bayern München), Kylian Mbappé (Frankrijk/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentinië/Paris Saint-Germain), Luka Modrić (Kroatië/Real Madrid), Neymar (Brazilië/Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), Vinícius Junior (Brazilië/Real Madrid)

De kandidaten zijn door experts voorgedragen. Fans kunnen tot 3 februari op hun favoriet stemmen. Daarna blijven in de uiteenlopende rubrieken drie finalisten over. De FIFA-prijzen zijn niet te verwarren met de Ballon d'Or. Van 2010 tot en met 2015 kwam de Gouden Bal wel uit de gezamenlijke handen van de FIFA en het Franse tijdschrift France Football. Sinds die samenwerking zes jaar geleden werd verbroken, reiken beide instanties de prijzen los van elkaar uit.

'Best FIFA Women's Coach' Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canada), Pia Sundhage (Brazilië), Martina Voss-Tecklenburg (Duitsland), Sarina Wiegman (Engeland) 'Best FIFA Men's Coach' Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Frankrijk), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Wydad AC/Marokko), Lionel Scaloni (Argentinië)

De FIFA kent sindsdien prijzen toe onder de noemer 'The Best', de Ballon d'Or is nu een prijs die enkel door France Football wordt toegekend. Karim Benzema ontving in oktober de Ballon d'Or als beste voetballer ter wereld en de Ballon d'Or voor vrouwen ging net als vorig jaar naar Putellas. Lionel Scaloni, de bondscoach die met Argentinië de wereldtitel veroverde, is een van de genomineerden voor de 'Best Award' bij de trainers. De Argentijnse WK-keeper Emiliano Martínez maakt kans op een prijs bij de keepers.