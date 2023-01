Statushouders Horst aan de Maas krijgen voorrang op huurwoning

Bijna alle sociale huurwoningen die de komende drie maanden vrijkomen in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, gaan naar statushouders. Dat bevestigt wethouder Roy Bouten na berichtgeving van Dagblad De Limburger.

In de Noord-Limburgse gemeente wonen ruim 40.000 mensen. Horst aan de Maas kiest voor de maatregel omdat de gemeente voor 1 juli onderdak moet bieden aan 77 statushouders. Omdat het om veel gezinnen gaat, zijn volgens de wethouder waarschijnlijk zo'n 25 tot 30 woningen nodig.

Veel reacties

De verantwoordelijk wethouder heeft veel reacties gekregen op het besluit om statushouders voorrang te geven, zegt hij tegen 1Limburg. "Inwoners maken zich zorgen, bijvoorbeeld omdat zij mensen kennen die in een vechtscheiding zitten en daarom een andere woning nodig hebben. Anderen zeggen dat het goed is dat wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen."

Horst aan de Maas is de eerste gemeente in Limburg die statushouders voorrang geeft. Twee andere gemeentes in Nederland gingen Horst aan de Maas voor: Utrecht en Amersfoort.

Utrecht gaf afgelopen augustus statushouders zes weken lang voorrang op een huurwoning. Amersfoort volgde in november 2022 met dezelfde regeling.