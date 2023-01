Witte Huis: gevoelige overheidsstukken gevonden in Bidens garage

Een tweede partij geheime overheidsdocumenten die bij president Biden is aangetroffen, werd gevonden in zijn privéwoning in de staat Delaware, meldt het Witte Huis. De documenten komen uit de tijd dat Biden vicepresident was (2009-2017).

De papieren, waarover Amerikaanse media vannacht al schreven, werden aangetroffen in de garage van de woning van Biden in Wilmington. Ook werd er een document gevonden in de privébibliotheek van Biden.

Volgens een de advocaten van de president gaat het in de garage om een "beperkt aantal" papieren, over de inhoud is niets bekendgemaakt. Eerder schreven Amerikaanse media dat het om een tiental documenten ging.

Tijdens een persconferentie vanmiddag werd Biden door journalisten naar de vondst gevraagd; hij las daarop een verklaring van zijn advocaten voor. Volgens de president is na de vondst het ministerie van Justitie direct ingelicht en zijn de papieren aan het ministerie overhandigd. Op andere locaties, zoals in Bidens vakantiehuis, werd verder niets aangetroffen.

Aan het begin van de avond komt minister Garland van Justitie met een reactie.

Privékantoor

Eerder werden al geheime documenten uit Bidens periode als vicepresident gevonden in een privékantoor van de president bij een denktank in Washington. Biden gebruikte het kantoor tussen 2017 en het begin van zijn presidentscampagne in 2020. De stukken werden gevonden door advocaten die het kantoor opruimden.

Over de inhoud werd alleen bekendgemaakt dat het niet om atoomgeheimen ging. Na de vondst werden ook andere privévertrekken van Biden doorzocht, waaronder dus Bidens woning in Delaware.

De Amerikaanse wet schrijft voor dat documentatie van de president of de vicepresident na hun vertrek moet worden overgedragen aan het nationale archief. Naar de vondst is inmiddels een justitieel vooronderzoek gestart.

Al eerder werd duidelijk dat oud-president Trump na zijn ambtstermijn honderden stukken mee naar huis had genomen. In die documentatie was informatie over nucleaire wapens van andere landen opgenomen. In tegenstelling tot zijn opvolger Biden verzette Trump zich tegen de overdracht aan het archief.