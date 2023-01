Zweden ontdekt grote hoeveelheid zeldzame aardmetalen in de grond

In het noorden van Zweden zijn grote hoeveelheden zeldzame aardmetalen ontdekt door het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB. De metalen worden onder meer gebruikt om elektrische auto's te bouwen en zijn dus van groot belang voor de energietransitie.

Het gaat om de grootste hoeveelheid zeldzame metalen in Europa. De vondst is gedaan in het zogeheten Per Geijer-gebied in de buurt van Kiruna. In dat gebied wordt al meer dan honderd jaar ijzererts gewonnen, wat de Zweedse schatkist miljarden oplevert.

Op een gezamenlijke persconferentie met de topman van LKAB benadrukte de Zweedse minister van Energie Ebba Busch dat het uit de grond halen van de gevonden metalen een sleutelrol gaat spelen in het vergroenen van de wereld.

Europa kan daarin volgens de minister een voortrekkersrol spelen door enerzijds de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en tegelijkertijd de concurrentiepositie ten opzichte van met name China te verbeteren.

Schop in de grond

De vondst van de metalen betekent niet dat morgen de schop de grond in kan. Door vervolgonderzoek en het aanvragen van vergunningen zal het jaren duren voordat er daadwerkelijk met het mijnen kan worden begonnen. LKAB denkt dat dat wel tien tot vijftien jaar kan duren.

Topman Jan Moström van LKAB roept de Europese Commissie op om de procedures te veranderen waardoor het sneller en makkelijker wordt om aan de slag te gaan. Daarbij wijst hij erop dat de vraag naar zeldzame metalen voor de bouw van elektrische auto's en windturbines zal vervijfvoudigen tot 2030.

De huidige dominante positie van China op de wereldmarkt is de Zweed een doorn in het oog. Als dat niet verandert kan het volgens hem zo zijn dat de Chinezen op enig moment geen grondstoffen meer willen leveren, maar alleen nog maar kant-en-klare auto's. Op deze manier zou de auto-industrie in de rest van de wereld uitgeschakeld worden.