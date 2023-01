Brand in Brussels kraakpand waar honderden migranten wonen

In Brussel heeft brand gewoed in een pand waar honderden asielzoekers en vluchtelingen illegaal een onderkomen hebben gevonden. De brand was snel onder controle, enkele mensen zijn lichtgewond geraakt.

In het voormalige pand van de Belgische belastingdienst in de Brusselse gemeente Schaarbeek wonen sinds een paar maanden honderden migranten onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Volgens het Rode Kruis zijn het er zo'n 900, terwijl er 144 zijn geregistreerd als asielzoekers, meldt de Vlaamse omroep VRT.

De brand brak uit op de derde verdieping van het gebouw. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt vooralsnog niet uitgesloten.

Rookontwikkeling

Volgens de brandweer veroorzaakte het vuur heel wat rookontwikkeling binnen en buiten het gebouw. Verschillende bewoners van de andere verdiepingen zouden geweigerd hebben om het gebouw te verlaten.

Eind september werd het leegstaande pand gekraakt. In de weken daarna trok het steeds meer asielzoekers en vluchtelingen aan. Velen van hen komen uit Burundi en Afghanistan. In het gebouw zijn zij per groep ondergebracht.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor schrijft op Twitter zeer bezorgd te zijn over de situatie.