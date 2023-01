De wielklem is terug in Scheveningen en dat is te merken

Het aantal geplaatste wielklemmen in Scheveningen is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Na lentes en zomers waarin de gemeente Den Haag soms hooguit enkele tientallen wielklemmen plaatste bij foutparkeerders, waren het er in 2021 ruim 600 en vorig jaar bijna 3000, meldt Omroep West.

Voor de automobilist is dat een dure grap. Het weghalen van een wielklem kost 306 euro. Wie de auto met wielklem niet op dezelfde dag meldt, betaalt 306 euro extra voor het wegslepen en stallen bij een wegsleepdienst. Per dag dat de auto daar blijf staan, betaalt de automobilist nog eens 25 euro.

Lange tijd rondjes

Bewoners in Scheveningen klagen al jaren over overlast van parkerende auto's op zonnige dagen. Op sommige plekken wordt hard gereden of rijden mensen lange tijd rondjes op zoek naar een parkeerplek. Wildkampeerders overnachtten op het strand zonder hun troep op te ruimen. Eerder waren er ook straatraces in het dorp.

Tijdens de coronajaren werd het probleem alleen maar groter: er gingen meer mensen op vakantie in eigen land en Scheveningen werd soms overlopen.

Vorig jaar maart kwam de gemeente met een actieplan. Er kwam een parkeerapp en extra parkeerplek voor (deel)scooters, Ook zijn veel meer verkeersregelaars ingezet en is de Strandweg een paar keer afgesloten op drukke dagen.

Geluidsmetingen

Samen met de politie zette de gemeente ook een noise patrol in: een apparaat dat het maximaal toegestane geluidsniveau van een voertuig meet. Het is onbekend hoe vaak dat gebeurde, maar ook daar is de boete hoog: 450 euro per overtreding.

In maart komt de Den Haag met een nieuw actieplan voor komende zomer, waarin ook Kijkduin wordt meegenomen.