'Verkopers verlagen veel vaker hun prijs op Funda'

Fanatieke Funda-volgers was het wellicht al opgevallen: op de woningsite worden steeds vaker huizen opnieuw geplaatst, maar dan voor een lagere prijs. Dat blijkt ook uit een analyse van aankoopmakelaar Walter Living, die prijsveranderingen van koophuizen op Funda in de gaten houdt. Vorig jaar ging 20 procent van de woningen op Funda in prijs omlaag, terwijl dat in 2019 volgens Walter Living slechts zo'n 7 procent was. De meeste woningeigenaren haalden de afgelopen jaren ongeveer 25.000 euro eraf.

Afbeelding ter illustratie - Walter Living/NOS

"Je zag vooral dat vorig jaar, toen de hypotheekrente begon te stijgen, veel huizen van Funda werden afgehaald en nu weer terugkomen voor een lagere prijs", zegt Steven van Wel van de aankoopmakelaar. "We zien soms woningen wel twintig keer in vraagprijs gewijzigd worden." De verschillen tussen steden zijn volgens het bedrijf groot. Zo werd in Den Haag en Rotterdam bijna een derde van de woningen op Funda in prijs verlaagd. In Maastricht was ruim een op de acht. Sinds deze zomer is er een omslag op de woningmarkt. Het aantal te koop aangeboden woningen is in een jaar tijd verdubbeld. Daarbij daalden de prijzen afgelopen kwartaal voor de tweede keer op rij, met gemiddeld 3,7 procent, bleek vandaag. Een miljoen eraf De reden voor de prijswijzigingen is niet te achterhalen. "Het kan zijn dat het gaat om een koop die niet is doorgegaan", zegt Van Wel. "Maar ons vermoeden is dat het ook wel eens een trucje is om een nietsvermoedende huizenkoper voor de gek te houden, omdat het dan lijkt alsof een huis nieuw op de markt is." Zo stond een luxe appartement op de Amsterdamse Pontsteiger volgens Walter Living in juni nog te koop voor 6,9 miljoen, maar is de prijs inmiddels een miljoen lager. Op de vraag waarom de prijs is verlaagd, wilde de makelaar niet reageren. En dit appartement werd afgelopen jaar maar liefst acht keer opnieuw op Funda gezet. De vraagprijs schommelde daarbij tussen de 465.000 en 510.00 euro. De makelaar bevestigt dit. "Dit was om weer onder de aandacht te komen en om in een bredere search te komen op Funda. Zo zien zoekers met budget tot 500.000 de woning ook in de selectie."

Kijkdag was teleurstelling Een verkoper die noodgedwongen haar prijs moest laten zakken, is Daniëlle Filippo. Toen zij en haar man hun energiezuinige huis in Amersfoort afgelopen zomer in de verkoop zetten voor 769.000 euro, begon het nog met grote verwachtingen. "De makelaar zei: houd de gehele donderdag vrij voor een kijkersdag. Dus dat deden we, in de veronderstelling dat er heel veel mensen op af zouden komen", vertelt ze. "Maar dat liep uit op een teleurstelling, er kwam helemaal niemand." Intussen heeft Daniëlle al meerdere keren de prijs verlaagd. Ook haalde de makelaar hun huis van Funda, om 'm later er weer op te zetten.

Ook niet na het verlagen van de prijs. - NOS