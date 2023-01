Verhoeven de ring in met ongeduldige Kroaat, maar moet eerst onder het mes

Antonio Plazibat is de volgende die mag proberen de 'King of Kickboxing' Rico Verhoeven zijn kampioensriem afhandig te maken. Verhoeven stapt nog dit jaar in de ring met de Kroatische zwaargewicht. Kickboksbond Glory wilde vanmiddag op een persconferentie in Utrecht het gevecht voor maart aankondigen. Maar Verhoeven liep gisteren op de training een knieblessure op. Het gevecht met Plazibat gaat er desondanks nog steeds komen, als de kickbokskampioen hersteld is. Dat zal waarschijnlijk pas na de zomer het geval zijn. Plaats van handeling: de Gelredome in Arnhem. Verdraaide knie "Tijdens de warming-up heb ik mijn knie verdraaid", liet Verhoeven weten op een persconferentie om het gevecht aan te kondigen. "We zijn meteen naar het ziekenhuis gereden. Een MRI-scan wees uit dat mijn knie op meerdere plekken beschadigd is."

De datum van Verhoeven vs. Plazibat moest na Verhoevens blessure in allerijl worden weggewerkt - NOS

Wat er precies aan de hand is, houdt Verhoeven graag voor zich. "Maar het is ernstig genoeg om mij volgende week te laten opereren. Er zijn meerdere dingen fout, maar na de zomer moet ik gevechtsklaar zijn." Tegenstander Plazibat hoopt dat Verhoeven volledig herstelt. "Ik wil de best mogelijke Rico tegenover mij. Beter dan toen tegen Jamal Ben Saddik, beter dan tegen Badr Hari. Ik wil de best voorbereide versie van je zien. Wat je moet doen, doe dat. Want ik wil de beste Rico verslaan, geen excuses", richtte de Kroaat zich tot de regerend wereldkampioen. "Het is mijn eerste zware blessure", aldus Verhoeven. "Dat is een nieuwe gewaarwording. Ik zorg goed voor mijn lichaam, maar misschien beginnen die zware jaren te tellen." "Ik ben in de afsluitende fase van mijn carrière. Ik was al keihard in training en begon al naar het gevecht toe te leven. Maar ik wil nog een jaar of twee doorgaan, dus ik moet dit serieus nemen en eerst goed herstellen."

De 33-jarige Verhoeven is sinds 2014 kampioen van de zwaargewichten bij Glory. Hij verdedigde zijn titel al tien keer met succes. Voor Verhoeven wordt het zijn eerste gevecht bij Glory sinds oktober 2021. Door een blessure en acteerklussen kwam hij lange tijd niet in actie. Wel vocht hij in oktober vorig jaar tegen Hesdy Gerges op Hit It, een door hemzelf georganiseerde entertainmentshow. Voor Plazibat gaat er met het titelgevecht tegen Verhoeven een langgekoesterde wens in vervulling. De 29-jarige zwaargewicht wacht al lange tijd op een kans tegen de Brabantse kampioen. Sinds november 2021 heeft Plazibat de hoogste ranking bij de zwaargewichten van Glory, waarmee hij de meest logische uitdager van Verhoeven is. Plazibat won zijn laatste vier gevechten op rij, allemaal op knock-out. Toch moest hij lang wachten op zijn kans. Zoektocht naar Verhoeven Plazibat werd zo ongeduldig, dat hij op Instagram een zoektocht naar Verhoeven organiseerde. In een videocompilatie gaat de Kroaat op zoek naar de titelhouder.

De Kroaat Antonio Plazibat is de nieuwe tegenstander van kickbokskampioen Rico Verhoeven. De Kroaat moest zo lang op zijn kans wachten, dat hij op Instagram ludieke flimpjes plaatste van zijn zoektocht naar Verhoeven. - NOS