Aanvaller Gare du Nord verdacht van poging tot moord

De man die gisteren zes mensen neerstak op Gare du Nord wordt verdacht van poging tot moord, heeft het Openbaar Ministerie in Parijs bekendgemaakt. De verdachte ligt met schotwonden in het ziekenhuis, waar hij door de politie is verhoord. Volgens justitie gaat het om een twintiger die vermoedelijk in Libië of Algerije is geboren, maar zijn precieze identiteit is nog niet bekend.

Gisteren werd al duidelijk dat de man onder verschillende namen bekend was bij de politie. Een Franse nieuwszender meldde dat het om een Libiër gaat die afgelopen zomer had moeten worden uitgezet. Praktisch is dat echter nauwelijks mogelijk, omdat de situatie in Libië instabiel is en er geen instantie in het land is om uitgezette ingezetenen aan over te dragen.

Zelf zou de man tegen de politie hebben gezegd dat hij uit Algerije komt.

Metalen haak

De verdachte viel gisterochtend vroeg mensen aan met een zelfgemaakt steekwapen. Volgens justitie gebruikte hij een soort metalen haak, waarmee hij "plotseling en zonder duidelijke reden" om zich heen begon te slaan.

De man, van wie het motief nog onbekend is, verwondde zes mensen tussen de 36 en 53 jaar. Een van hen, een vrouw, raakte ernstig gewond.

Kort na de aanval werd de verdachte neergeschoten door agenten in burger die op het station waren. De man werd twee keer in zijn borst geraakt en een keer in zijn arm, meldt persbureau AFP. Inmiddels zou hij buiten levensgevaar zijn.