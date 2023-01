Koperdiefstal bij Gelderse Hedel leidt opnieuw tot treinstoring

Voor de tweede keer deze week hebben koperdieven schade veroorzaakt aan het spoor in het Gelderse Hedel, meldt spoorbeheerder ProRail. Daardoor reden er enkele uren geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht.

De schade werd vanochtend geconstateerd, waarna het spoor rond 10.45 uur niet meer werd gebruikt. Rond 13.00 uur was het probleem verholpen.

'Koperdiefstal levert weinig op'

De spoorbeheerder roept de daders op om zich te melden en noemt koperdiefstal levensgevaarlijk. "Het levert weinig op en zorgt voor grote reizigershinder."

Maandag meldde ProRail nog dat het aantal gevallen van koperdiefstal vorig jaar was gedaald. Er werd toen 12 keer melding van gemaakt, tegenover 34 keer in 2021 en 62 keer in 2020. Tien jaar geleden ging het nog om ruim 500 meldingen.