Japan en VS versterken militaire relatie vanwege dreiging China

Japan en de Verenigde Staten gaan hun militaire banden flink aanhalen. Dat hebben de twee landen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring.

Met de samenwerking zeggen ze de dreigingen van China en Noord-Korea in de regio het hoofd bieden. De rol van China noemen ze "de grootste veiligheidsuitdaging".

Volgens Japan en de VS is het beleid van China erop gericht om de internationale betrekkingen in zijn voordeel te beslechten door onder meer grote politieke, economische en militaire druk uit te oefenen. Ook de Britse premier Sunak tekende een overeenkomst om de militaire banden tussen Japan het Verenigd Koninkrijk te versterken.

Spanningen China en Taiwan

In de regio zijn er met name grote spanningen tussen China en Taiwan. Geregeld voert het Chinese leger oefeningen uit in de buurt van de eilandstaat. De Chinese regering ziet Taiwan als een afvallige provincie. De Taiwanezen hebben aan de VS een sterke bondgenoot.

Afgelopen augustus bezocht de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi nog Taiwan, wat door China als provocatie werd gezien. In de ogen van Peking staat ieder bezoek van een buitenlandse bestuurder of politicus gelijk aan de erkenning van de onafhankelijkheid van Taiwan.

Eerder liet de Amerikaanse president Joe Biden al weten dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele Chinese invasie.

